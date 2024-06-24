У Балтійському морі зібралися російські судна, які можуть вирішити долю санкцій від Британії

У Балтійському морі виявили відразу кілька танкерів, які входять до тіньового флоту Росії. Подальший рух цих суден стане перевіркою ефективності санкцій Великої Британії.

Наразі йдеться про три танкери з тіньового російського флоту Росії, проти яких Британія нещодавно запровадила санкції. Два судна готують до завантаження нафти в російських портах Приморськ та Усть-Луга.

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Велика Британія "полює" на тіньовий флот Росії

Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти Росії 13 червня. Зокрема, країна G7 включила до списку танкери, які використовують для транспортування хімічних речовин та нафтопродуктів

Крім того, Велика Британія першою спробує обмежити діяльність так званого тіньового флоту Росії, який перевозить російську нафту, а також роботу московської страхової компанії.

У Bloomberg наголосили, що завантаження танкерів або його відсутність продемонструє, наскільки ефективними є санкційні обмеження від Великої Британії.

Девід Камерон про санкції проти Росії

Очільник британського Міністерства закордонних справ напередодні саміту G7, який пройшов в Італії, повідомив, що офіційний Лондон активно співпрацює з іншими країнами Європи щодо запровадження санкцій проти компаній Росії та осіб, які допомагають агресору підтримувати повномасштабну війну проти України.

Він наголосив, що одна із головних цілей для Британії – це тіньовий флот Росії. За його словами, за цими суднами потрібно "полювати". Камерон також додав, що "ми зробимо все можливе, щоб зупинити російську військову машину і показати Путіну безглуздість його дій".