Скільки коштує "чорне золото"

У понеділок, 7 вересня, ціна продовжила зростати, пише Reuters.

Ф'ючерси на еталонну нафту Brent подорожчали на 89 центів – до 97,17 долара за барель (раніше котирування навіть сягнули максимуму з 24 липня – позначки в 97,93 долара за барель);

(раніше котирування навіть сягнули максимуму з 24 липня – позначки в 97,93 долара за барель); натомість ф'ючерси на американський бенчмарк WTI подорожчали на 79 центів – до 92,27 долара за барель.

У Саудівській Аравії атакували НПЗ Jazan компанії Saudi Aramco. Як повідомила Financial Times із посиланням на двох обізнаних співрозмовників, масштаби пошкоджень наразі встановлюють.

Щоправда, напруженість у регіоні посилилася ще в суботу. Тоді американські сили ударили по трьох іранських нафтових танкерах, зокрема поблизу острова Харк – одного з ключових центрів експорту. КВІР зі свого боку заявив про атаки на три танкери, які нібито рухалися несанкціонованими маршрутами через Ормузьку протоку, а також на три пов'язані зі США судна в інших районах.

У Goldman Sachs припускають, що ціни на нафту можуть зрости до 120 доларів за барель у разі посилення загроз для судноплавства. Натомість у компанії Marisks, яка спеціалізується на морській розвідці, останні події назвали "серйозною ескалацією".

Танкери тепер навмисно використовують як інструменти взаємного економічного тиску, що суттєво стирає колишню межу між військовим протистоянням і комерційним судноплавством,

– пояснили там.

До слова, додаткові ризики створюють плани Ірану найближчими днями оголосити про нову зону з обмеженим судноплавством за межами Ормузької протоки, про що заявив секретар Вищої ради національної безпеки країни Мохсен Резаї.

Водночас ОАЕ вже розбудовують альтернативні маршрути для експорту енергоносіїв. За словами радника президента Анвара Ґарґаша, країна прагне не допустити, аби її зовнішня торгівля стала "заручницею" тривалої війни між США та Іраном.