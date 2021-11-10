Тім Кук розповів про плани Apple щодо "крипти" та зізнався, чи особисто інвестує у монети

Генеральний директор компанії Apple Тім Кук заявив, що криптовалюти входять до його особистого інвестиційного портфеля. Бізнесмен також розповів, чи буде техгігант приймати платежі у криптовалюті.

Тім Кук заявив на саміті DealBook Online, що компанія Apple найближчим часом не планує пропонувати своїм клієнтам варіант оплати віртуальними валютами.

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Тім Кук про адаптацію криптовалют для Apple

Генеральний директор Apple зазначив, компанія вивчає це питання, проте поки що не планує приєднуватися до переліку великих корпорацій, які вже використовують віртуальні валюти. Проте він наголосив, що "є інші речі, які ми безумовно вивчаємо". Тім Кук також підмітив, що у планах Apple не входять інвестиції у цифрові валюти.

Я не думаю, що люди купують наші акції для того, щоб отримати доступ до криптовалют. Якщо вони хочуть зробити це, то можуть інвестувати безпосередню у цифрові валюти,

– заявив бізнесмен.

Особисті інвестиції глави Apple

Tesla у 2021 році почала приймати платежі у біткойнах. Крім того, компанія Ілона Маска інвестувала 1,5 мільярда доларів у найпопулярнішу криптовалюту світу.

Тім Кук вперше за багато років розповів, як він управляє своїм мільярдним капіталом. Згідно з Forbes, його статки становлять 1,4 мільярда доларів. Глава Apple розповів, що протягом певного проміжку часу цікавився криптовалютами та вивчав їх. Кук підмітив, що криптовалюти – це вдале рішення для диверсифікації інвестиційного портфеля та наголосив, що не дає ніяких порад. Зокрема, він відмовився називати цифрові монети, які обрав. Крім того, Кук прокоментував невзаємозамінні токени, які також відомі як NFTs, зазначивши, що це цікаво.

Що відомо про NFT Це невзаємозамінні токени, які є особливим типом криптовалюти. Ці активи, існують лише у власних криптосистемах. Кожен NFT може бути унікальним цифровим елементом. На відміну від біткойна та інших криптовалют NFTs не можна обміняти на аналогічні NFT-токени.

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