Тим Кук рассказал о планах Apple насчет "крипты" и признался, лично ли инвестирует в монеты

Генеральный директор компании Apple Тим Кук заявил, что криптовалюты входят в его личный инвестиционный портфель. Бизнесмен также рассказал, будет ли техгигант принимать платежи в криптовалюте.

Тим Кук заявил на саммите DealBook Online, что компания Apple в ближайшее время не намерена предлагать своим клиентам вариант оплаты виртуальными валютами.

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Генеральный директор Apple отметил, что компания изучает этот вопрос, однако пока не планирует присоединяться к перечню крупных корпораций, которые уже используют виртуальные валюты. Однако он подчеркнул, что "есть другие вещи, которые мы определенно изучаем". Тим Кук также подметил, что в планы Apple не входят инвестиции в цифровые валюты.

Я не думаю, что люди покупают наши акции для того, чтобы получить доступ к криптовалютам. Если они хотят сделать это, то могут инвестировать непосредственную цифровую валюту,

– заявил бизнесмен.

Личные инвестиции главы Apple

Tesla в 2021 году начала принимать платежи в биткоинах. Кроме того, компания Илона Маска инвестировала 1,5 миллиарда долларов в самую популярную криптовалюту мира.

Тим Кук впервые за многие годы рассказал, как он управляет своим миллиардным капиталом. Согласно Forbes, его состояние составляет 1,4 миллиарда долларов. Глава Apple рассказал, что в течение определенного промежутка времени интересовался криптовалютами и изучал их. Кук подметил, что криптовалюты – это удачное решение для диверсификации инвестиционного портфеля и подчеркнул, что не дает никаких советов. В частности, он отказался называть выбравшие цифровые монеты. Кроме того, Кук прокомментировал невзаимозаменяемые токены, также известные как NFTs, отметив, что это интересно.

Что известно о NFT Это невзаимозаменяемые токены, которые являются особым типом криптовалюты. Эти активы существуют только в собственных криптосистемах. Каждый NFT может являться уникальным цифровым элементом. В отличие от биткоина и других криптовалют NFTs нельзя обменять на аналогичные NFT-токены.

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