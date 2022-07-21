Производитель электрокаров Tesla продал сразу 75% собственных активов в биткойнах. В конце 2021 года компания вложила около 2 миллиардов долларов в цифровые монеты.

Обратите внимание Что вы знаете о цифровых валютах: интересный тест

Илон Маск и Tesla продали большинство биткойнов

Компания Tesla и Илон Маск делают этот шаг на фоне масштабного обвала рынка криптовалют, который зафиксировали в 2022 году. В частности, биткойн потерял в цене свыше 50% от своего максимума, согласно данным CoinDesk. В 2021 году миллиардер рассказал, какие цифровые монеты входят в его инвестиционный портфель. Список состоит только из трех наименований:

Биткойн,

Ethereum,

Dogecoin.

В фирме Tesla заявили, что деньги от продажи биткойнов потратили в традиционную валюту. Речь идет о сумме в размере 936 миллионов долларов. Глава компании и миллиардер Илон Маск был одним из самых известных поклонников криптовалюты, а его заявления в социальных сетях часто влияли на динамику на рынке.

На момент этого материала курс биткойна остановился на уровне 22 874 долларов за монету. Рыночная капитализация криптовалюты составляет 436,94 миллиарда долларов. Максимально цена цифровой монеты взлетела до 68 990 долларов в ноябре 2021 года.

Реакция рынка и надежда для поклонников биткойна

Ожидаемо после заявления американского миллиардера цена биткойна упала. Тем не менее монета смогла немного восстановить свои позиции на рынке после обнадеживающих заявлений генерального директора Tesla во время телефонной конференции, информирует The Street.

Илон Маск объяснил, что решение о продаже львиной доли активов производителя электрокаров в биткойнах ситуацией с коронавирусом в Китае. Там у компании есть завод, а в последние месяцы во многих городах власти в очередной раз ввели ряд карантинных ограничений. По словам бизнесмена, сейчас им важно максимально увеличить свою денежную позицию с учетом неопределенности ситуации с локдаунами в Поднебесной.

Кроме того, он успокоил поклонников самой известной цифровой монеты. Маск подчеркнул, что шаг Tesla относительно биткойна – это ни в коем случае не вердикт для монеты. Бизнесмен также добавил, что они открыты для увеличения активов в биткойнах в будущем. По состоянию на 21 июля 2022 года акции Tesla торгуются по цене на уровне 742 долларов за штуку, согласно Yahoo!Finance. Рыночная капитализация компании составляет 769,52 миллиарда долларов.

Актуально – Фурса рассказал о санкциях против россии: смотреть видео