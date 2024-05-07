У Tesla додали відому монету-мем як платіжний засіб: це фаворит Ілона Маска

Компанія Tesla продовжує інтегрувати криптовалюти у деякі бізнес-процеси. Виробник електрокарів зосередив свою увагу на монеті Dogecoin.

Варто додати, що мільярдер та бізнесмен Ілон Маск уже роками підтримує Dogecoin. Для прикладу, наприкінці 2022 року він закликав McDonald`s додати токен до варіантів оплати у своїх закладах.

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Рішення Tesla щодо Dogecoin

Відтепер за Dogecoin можна буде придбати деякі товари в інтернет-магазині Tesla. Додають, що перелік опцій доступних для оплати цифровою монетою досить обмежений. Цікаво, що Tesla почала приймати платежі в Dogecoin ще у 2022 році, як експеримент.

Що відомо про Dogecoin Це криптовалюта, натхненням для створення якої став популярний мем під назвою Doge. Йдеться про зображення собаки породи шіба-іну, що супроводжується яскравими фразами в стилі Comic Sans, які передають її внутрішній монолог. Монету створили наприкінці 2013 року. Dogecoin має активну онлайн-спільноту.

Реакція Dogecoin на ринку

На фоні новин про рішення Tesla курс Dogecoin спершу зріс на 21%, проте пізніше він відкотився назад. На цю мить, вартість монети коливається на рівні 0,1588 долара.

За останні 24 години криптовалюта Dogecoin подешевшала на 4,82%, але за 7 днів – зросла на 14,61%, згідно з даними CoinMarketCap. Ринкова капіталізація цифрової монети становить 22,9 мільярда доларів.