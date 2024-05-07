Як змінилися позиції долара за 6 травня

У понеділок, 6 травня, Індекс долара США вкотре демонстрував від'ємну динаміку на ринку. Цей показник впав на 0,1% до 105,06, згідно з даними Reuters.

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На момент створення цього матеріалу, Індекс долара США коливається на рівні 105,10. Протягом дня цей показник змінювався від 104,87 до 105,20, інформує Yahoo!Finance.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Які фактори впливають на долар

Долар втрачав позиції четверту торгову сесію поспіль, оскільки останні дані про ринок праці у США та коментарі представників центробанку підтримали сповідання на зниження ставки.

Також вказують, що Індекс долара США був на шляху до найдовшої серії знецінення з початку березня. Проте у звіті щодо рівня зайнятості в США, який оприлюднили минулої п'ятниці, вказали найменший приріст робочих місць з жовтня.

На цьому фоні ослабли побоювання, що Федеральному резерву доведеться утримувати процентні ставки на високому рівні довше. Після останнього засідання американський центробанк зберіг ставку на рівні 5,25% – 5,50%. Нагадаємо, що раніше Федеральний резерв звітував про відсутність прогресу у боротьбі з інфляцією та попереджав, що економіці й надалі буде складно досягти балансу.