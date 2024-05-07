Стоит добавить, что миллиардер и бизнесмен Илон Маск уже годами поддерживает Dogecoin. Например, в конце 2022 года он призвал в конце 2022 года McDonald`s добавить токен к вариантам оплаты в своих заведениях.

Обратите внимание Саудовская Аравия в очередной раз зафиксировала дефицит бюджета, а правительство поделилось прогнозом на 2024 год

Решение Tesla по Dogecoin

Отныне за Dogecoin можно будет приобрести некоторые товары в интернет-магазине Tesla. Добавляют, что перечень опций доступных для оплаты цифровой монетой достаточно ограничен. Интересно, что Tesla начала принимать платежи в Dogecoin еще в 2022 году, как эксперимент.

Что известно о Dogecoin Это криптовалюта, вдохновением для создания которой стал популярный мем под названием Doge. Речь идет об изображении собаки породы сиба-ину, что сопровождается яркими фразами в стиле Comic Sans, которые передают ее внутренний монолог. Монету создали в конце 2013 года. Dogecoin имеет активное онлайн-сообщество.

Реакция Dogecoin на рынке

На фоне новостей о решении Tesla курс Dogecoin сначала вырос на 21%, однако позже он откатился назад. На данный момент стоимость монеты колеблется на уровне 0,1588 доллара.

За последние 24 часа криптовалюта Dogecoin подешевела на 4,82%, но за 7 дней – выросла на 14,61%, согласно данным CoinMarketCap. Рыночная капитализация цифровой монеты составляет 22,9 миллиарда долларов.