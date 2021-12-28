Техкомпанія з Таїланду виросла майже на 7000% завдяки біткойну: як так вийшло

У 2021 році криптовалюти були у центрі уваги. Вони встановлювали рекорд за рекордом навіть попри стрімкі обвали. Тож, не дивно, що технологічна компанія з Таїланду теж зробила ставку на біткойн.

Згідно з даними Bloomberg, акції Jasmine Technology злетіли майже на 7000% з початку року. Зростання акцій компанії у 2021 році є найбільшим серед глобальних технологічних компаній вартістю понад 2 мільярди доларів.

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Техкомпанія з Таїланду зробила ставку на біткойн

Акції Jasmine Technology зросли в ціні більше ніж втричі після оголошення плану про майнінг біткойна у липні 2021 року. Криптовалютний проєкт поки що не приніс компанії з Таїланду значних прибутків, пише Bloomberg. Jasmine Technology, цінні папери якої торгують на фондовій біржі в Бангкоку, продає телекомунікаційне обладнання, а її загальний дохід за останній квартал склав майже 14,8 мільйона доларів.

На момент створення цього матеріалу вартість біткойна коливається на рівнідоларів за монету. Ринкова капіталізація становитьдоларів, інформує CoinDesk

Техкомпанія з Таїланду зробила ставку на біткойн / Фото Getty Images

Техкомпанія зайшла у сектор майнінгу цифрових монет у липні цього року з 325 пристроями. Наразі компанія згенерувала лише 8 біткойнів. Однак чистий прибуток Jasmine Technology за перші дев'ять місяців 2021 року зріс на 436% у порівнянні з минулим роком до 4,4 мільйона доларів, а компанія готується стрімко наростили обсяги майнінгу біткойнів.

Глава тайської компанії повідомив, що Jasmine Technology у 2022 році планує інвестувати приблизно 98 мільйонів доларів у створення семи тисяч нових пристроїв для майнінгу цифрових монет. Він також додав, що близько 80% загального обороту компанії буде надходити від доходу, отриманого від майнінгового бізнесу, який буде приносити прибуток поки біткойн залишатиметься вище 30 тисяч доларів за монету.