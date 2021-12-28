Согласно данным Bloomberg, акции Jasmine Technology взлетели почти на 7000% с начала года. Рост акций компании в 2021 году является крупнейшим среди глобальных технологических компаний стоимостью более 2 миллиардов долларов.
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Техкомпания из Таиланда сделала ставку на биткоин
Акции Jasmine Technology выросли в цене более чем в три раза после оглашения плана о майнинге биткоина в июле 2021 года. Криптовалютный проект пока не принес компании из Таиланда значительных прибылей, пишет Bloomberg. Jasmine Technology, ценные бумаги которой торгуют на фондовой бирже в Бангкоке, продает телекоммуникационное оборудование, а ее общий доход за последний квартал составил почти 14,8 миллиона долларов.
Техкомпания из Таиланда сделала ставку на биткоин / Фото Getty Images
Техкомпания зашла в сектор майнинга цифровых монет в июле этого года с 325 устройствами. Сейчас компания сгенерировала всего 8 биткоинов. Однако чистая прибыль Jasmine Technology за первые девять месяцев 2021 года выросла на 436% по сравнению с прошлым годом до 4,4 миллиона долларов, а компания готовится стремительно нарастить объемы майнинга биткоинов.
Глава тайской компании сообщил, что Jasmine Technology в 2022 году планирует инвестировать примерно 98 миллионов долларов в создание семи тысяч новых устройств для майнинга цифровых монет. Он также добавил, что около 80% общего оборота компании будет поступать от дохода, полученного от майнингового бизнеса, который будет приносить прибыль, пока биткоин будет оставаться выше 30 тысяч долларов за монету.