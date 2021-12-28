Согласно данным Bloomberg , акции Jasmine Technology взлетели почти на 7000% с начала года. Рост акций компании в 2021 году является крупнейшим среди глобальных технологических компаний стоимостью более 2 миллиардов долларов.

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Техкомпания из Таиланда сделала ставку на биткоин

Акции Jasmine Technology выросли в цене более чем в три раза после оглашения плана о майнинге биткоина в июле 2021 года. Криптовалютный проект пока не принес компании из Таиланда значительных прибылей, пишет Bloomberg . Jasmine Technology, ценные бумаги которой торгуют на фондовой бирже в Бангкоке, продает телекоммуникационное оборудование, а ее общий доход за последний квартал составил почти 14,8 миллиона долларов.

К теме На момент создания этого материала стоимость биткоина колеблется на уровне 49 325 долларов за монету. Рыночная капитализация составляет 932,88 миллиарда долларов, сообщает CoinDesk .

Техкомпания из Таиланда сделала ставку на биткоин / Фото Getty Images

Техкомпания зашла в сектор майнинга цифровых монет в июле этого года с 325 устройствами . Сейчас компания сгенерировала всего 8 биткоинов . Однако чистая прибыль Jasmine Technology за первые девять месяцев 2021 года выросла на 436% по сравнению с прошлым годом до 4,4 миллиона долларов, а компания готовится стремительно нарастить объемы майнинга биткоинов.