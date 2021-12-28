Згідно з даними Bloomberg, акції Jasmine Technology злетіли майже на 7000% з початку року. Зростання акцій компанії у 2021 році є найбільшим серед глобальних технологічних компаній вартістю понад 2 мільярди доларів.

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Техкомпанія з Таїланду зробила ставку на біткойн

Акції Jasmine Technology зросли в ціні більше ніж втричі після оголошення плану про майнінг біткойна у липні 2021 року. Криптовалютний проєкт поки що не приніс компанії з Таїланду значних прибутків, пише Bloomberg. Jasmine Technology, цінні папери якої торгують на фондовій біржі в Бангкоку, продає телекомунікаційне обладнання, а її загальний дохід за останній квартал склав майже 14,8 мільйона доларів.

До теми На момент створення цього матеріалу вартість біткойна коливається на рівні 49 325 доларів за монету. Ринкова капіталізація становить 932,88 мільярда доларів, інформує CoinDesk.

Техкомпанія з Таїланду зробила ставку на біткойн / Фото Getty Images

Техкомпанія зайшла у сектор майнінгу цифрових монет у липні цього року з 325 пристроями. Наразі компанія згенерувала лише 8 біткойнів. Однак чистий прибуток Jasmine Technology за перші дев'ять місяців 2021 року зріс на 436% у порівнянні з минулим роком до 4,4 мільйона доларів, а компанія готується стрімко наростили обсяги майнінгу біткойнів.

Глава тайської компанії повідомив, що Jasmine Technology у 2022 році планує інвестувати приблизно 98 мільйонів доларів у створення семи тисяч нових пристроїв для майнінгу цифрових монет. Він також додав, що близько 80% загального обороту компанії буде надходити від доходу, отриманого від майнінгового бізнесу, який буде приносити прибуток поки біткойн залишатиметься вище 30 тисяч доларів за монету.