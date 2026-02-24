Що важливо знати про валюту в Таїланді?

В обігу перебувають банкноти тайських бат номіналами: 20, 50, 100, 500, 1000. Також є монети – 1, 2, 5 та 10 бат.

Важливо! Наразі один бат дорівнює 100 сатангам.

Сатанги – це дрібні монети. Наразі доступні номінали таких копійок: 25 та 50. Старими вважаються монети – в 1, 5 та 10 сатангів.

Як співвідноситься тайський бат до долара?

За даними видання "Мінфін", один тайський бат за курсом НБУ це приблизно 0,032 долари, або – 0,027 євро.

Розглянемо результат обміну за теперішнім курсом:

за офіційним курсом регулятора, за 100 доларів можна отримати орієнтовно – 3 103,15 тайських бат;

за 100 євро – 3 655,51 тайських бат.

Цікавим є і співвідношення до гривні. Як повідомляє "Мінфін", наразі 1 бат це орієнтовно – 1,39 гривні. Якщо маєш 100 гривень, згідно з офіційним курсом НБУ, можна отримати – 71,67 тайський бат.



Що таке тайські бати / Фото Pexels

Цікаво! На батах зображено короля Таїланду. Саме тому населення ставиться з великою повагою до цих банкнот.

Що важливо знати про тайський бат?