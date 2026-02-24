Что важно знать о валюте в Таиланде?

В обращении находятся банкноты тайских бат номиналами: 20, 50, 100, 500, 1000. Также есть монеты – 1, 2, 5 и 10 бат.

Важно! Сейчас один бат равен 100 сатангам.

Сатанги – это мелкие монеты. Сейчас доступны номиналы таких копеек: 25 и 50. Старыми считаются монеты – в 1, 5 и 10 сатангов.

Как соотносится тайский бат к доллару?

По данным издания "Минфин", один тайский бат по курсу НБУ это примерно 0,032 доллара, или – 0,027 евро.

Рассмотрим результат обмена по теперешнему курсу:

по официальному курсу регулятора, за 100 долларов можно получить ориентировочно – 3 103,15 тайских бат;

за 100 евро – 3 655,51 тайских бат.

Интересным является и соотношение к гривне. Как сообщает "Минфин", сейчас 1 бат это ориентировочно – 1,39 гривны. Если имеешь 100 гривен, согласно официальному курсу НБУ, можно получить – 71,67 тайский бат.



Что такое тайские баты / Фото Pexels

Интересно! На батах изображен король Таиланда. Именно поэтому население относится с большим уважением к этим банкнотам.

Что важно знать о тайском бате?