"Люди, які проти тарифів, – дурні": Трамп сказав, яку вигоду від мит отримають американці

Трамп анонсував спеціальні виплати для більшості американців. Американський президент назвав їх дивідендами від мит.

Що відомо про виплати для американців, які анонсував Трамп?

Трамп сказав, що ці дивіденди складуть як мінімум 2 тисячі доларів для кожного, повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

Дональд Трамп Президент Сполучених Штатів Америки Кожному виплатять дивіденди на суму щонайменше 2 000 доларів, крім людей з високим доходом!

Зауважимо, що така обіцянка Трампа лунає не вперше. І на цей раз він не вказав деталі як саме та коли відбуватиметься видача коштів.

До того ж у своєму дописі на Truth Social, американський президент похвалив економіку США. За словами Трамп, тарифи принесуть державі трильйони доларів. Ці кошти можна використати для погашення боргу країни.

Люди, які проти тарифів, – дурні!,

– наголошує Трамп.

Зверніть увагу! Трамп назвав США найбагатшою країною та такою, де "майже немає інфляції та рекордна ціна на фондовому ринку".

Що відомо про тарифи Трампа зараз?