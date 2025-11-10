"Люди, которые против тарифов, – глупые": Трамп сказал, какую выгоду от пошлин получат американцы

Трамп анонсировал специальные выплаты для большинства американцев. Американский президент назвал их дивидендами от пошлин.

Что известно о выплатах для американцев, которые анонсировал Трамп?

Трамп сказал, что эти дивиденды составят как минимум 2 тысячи долларов для каждого, сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

Дональд Трамп Президент Соединенных Штатов Америки Каждому выплатят дивиденды на сумму не менее 2 000 долларов, кроме людей с высоким доходом!

Заметим, что такое обещание Трампа звучит не впервые. И на этот раз он не указал детали как именно и когда будет происходить выдача средств.

К тому же в своей заметке на Truth Social, американский президент похвалил экономику США. По словам Трамп, тарифы принесут государству триллионы долларов. Эти средства можно использовать для погашения долга страны.

Люди, которые против тарифов, – глупые!,

– отмечает Трамп.

Обратите внимание! Трамп назвал США самой богатой страной и такой, где "почти нет инфляции и рекордная цена на фондовом рынке".

Что известно о тарифах Трампа сейчас?