"Люди, которые против тарифов, – глупые": Трамп сказал, какую выгоду от пошлин получат американцы
- Трамп анонсировал специальные выплаты в размере минимум 2 тысячи долларов для большинства американцев, назвав их дивидендами от пошлин.
- Он утверждает, что тарифы принесут США триллионы долларов, которые можно использовать для погашения долга страны.
Трамп анонсировал специальные выплаты для большинства американцев. Американский президент назвал их дивидендами от пошлин.
Что известно о выплатах для американцев, которые анонсировал Трамп?
Трамп сказал, что эти дивиденды составят как минимум 2 тысячи долларов для каждого, сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.
Каждому выплатят дивиденды на сумму не менее 2 000 долларов, кроме людей с высоким доходом!
Заметим, что такое обещание Трампа звучит не впервые. И на этот раз он не указал детали как именно и когда будет происходить выдача средств.
К тому же в своей заметке на Truth Social, американский президент похвалил экономику США. По словам Трамп, тарифы принесут государству триллионы долларов. Эти средства можно использовать для погашения долга страны.
Люди, которые против тарифов, – глупые!,
– отмечает Трамп.
Обратите внимание! Трамп назвал США самой богатой страной и такой, где "почти нет инфляции и рекордная цена на фондовом рынке".
Что известно о тарифах Трампа сейчас?
Тарифы Трампа негативно влияют на европейскую промышленность. Особенно ощутимо изменилась ситуация во Франции и Германии, сообщает Reuters. Несмотря на то, что эти страны имеют сильную экономику, противостоять влиянию тарифов, они не могут.
Канада может столкнуться с более высокими тарифами. Дело в том, что американского президента разозлила местная реклама. Трамп даже отказался от дальнейших переговоров с канадской властью.