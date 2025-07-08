Ціни оновились: скільки коштує брухт чорних і кольорових металів у липні

Вартість металобрухту в Україні залежить від багатьох економічних чинників, а ціни на метал постійно коливаються. Останнім часом спостерігається зростання тарифів як на чорний, так і на кольоровий брухт.

Що відбувається на ринку металоторгівлі України

"Укрзалізниця" виставила на аукціон брухт чорних металів загальним обсягом 27,3 тисячі тонн. Стартова вартість всієї партії становить 200,7 мільйона гривень, пише 24 Канал з посиланням на GMK Center.

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Після тривалої паузи "Укрзалізниця" відновила продаж брухту 16 травня 2025 року. Протягом 9 місяців 2023 року компанія реалізувала лише 76,4 тисячі тонн брухту, тоді як у 2022-му – 113 тисяч тонн.

Цікаво! Наразі вдалося продати лише 9,9 тисячі тонн на 70,1 мільйона гривень, хоча пропонувалося сировини приблизно на 500 мільйоні гривень.



Учасників ринку, ймовірно, не влаштовують ціни: у 2023 році брухт реалізовувався за 5,1 – 6,5 тисячі гривень за тонну. Нині ж стартова ціна складає 7,6 тисячі гривень за тонну.

Примітно! На металоприймальних базах у червні 2025 року ціни на брухт коливалися в межах 3,5–6 тис. гривень за тону.

Скільки коштує металобрухт чорних і кольорових металів в Україні

Вартість металобрухту в Україні залежить від кількох факторів:

вид металу (чорний, кольоровий, нержавіюча сталь тощо);

стан сировини (ступінь забруднення, наявність іржі, розмір уламків);

обсяг партії (великі обсяги часто коштують дорожче);

тарифи різних приймальних пунктів можуть відрізнятися навіть у межах одного міста.

Середні ціни на брухт в Україні: