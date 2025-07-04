Як Китай захоплює ринок кольорових металів

Західні металургійні заводи переживають кризу. Швидке нарощування переробних потужностей у Китаї сильно знижує маржу у всьому ланцюжку кольорових металів, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Китай обвалив ціни на важливий кольоровий метал: що відбувається на ринках

Як зазначається, заводи з виплавки міді в Намібії та на Філіппінах нещодавно були зупинені та переведені в режим технічного обслуговування після того, як зросли тарифи на переробку.

Важливо! Аналогічний завод в Маунт-Айзі (Австралія) стане нерентабельним після завершення виробництва в цьому місяці.

Австралійський уряд також зіткнувся з екстреними закликами підтримати інші підприємства – заводи з переробки цинку і свинцю Nyrstar і алюмінієвий завод Tomago, який належить Rio Tinto.

Частка Китаю в глобальному виплавленні кольорових металів неухильно зростає, наближаючись до рівня домінування, який вже дозволив Пекіну використовувати експорт таких стратегічно важливих мінералів, як вольфрам і вісмут, як геополітичний важель.

Домінування Китаю у металургії

За даними Всесвітнього бюро статистики металів, частка Китаю у світовому виробництві рафінованого цинку зросла з 33% у 2007 році до майже 50% у 2024-му. На Китай також припадає близько 60% світового виробництва первинного алюмінію

Примітно! Надлишкове виробництво алюмінію у КНР постачається на експорт у вигляді напівфабрикатів. Якщо у 2010 році Китай експортував 2 мільйони тонн, то минулого року вже 6 мільйонів тонн.

Темпи зростання виявилися занадто високими навіть для китайської влади, яка ввела ліміт потужностей на рівні 45 мільйонів тонн на рік. Однак це слабка втіха для західних виробників: китайські компанії просто почали будувати нові заводи в Індонезії.

Цікаво! Завдяки масштабним китайським інвестиціям у видобуток і переробку зараз на Індонезію припадає близько половини світового виробництва нікелю.

Згідно з даними Macquarie Bank, зростання постачань з Китаю та Індонезії призвело до різкого зниження цін на нікель і закриття понад 500 тисяч тонн переробних потужностей на Заході з 2020 року.

І без того сильний вплив Китаю на світовий металургійний ланцюжок буде тільки посилюватися, оскільки все більше західних підприємств згортають діяльність через падіння рентабельності.

У КНР теж не все добре

Китайські металургійні підприємства також стикаються з тиском на маржу, але найбільші гравці часто вертикально інтегровані – збитки на одному етапі можуть бути компенсовані прибутком на інших.

Крім того, китайські підприємства отримують підтримку від центральних і місцевої влади, що ставить західні компанії в невигідне становище.

Примітно! Західні металурги також платять значно більше за електроенергію, що особливо критично для алюмінієвих заводів, які працюють за енергоємним методом електролізу.

У Європейському союзі, де після енергетичної кризи 2022 року закрилося безліч алюмінієвих і цинкових заводів, пріоритетом стало забезпечення доступу енергоємних секторів до електромереж і укладення довгострокових договорів на постачання енергії з метою зниження витрат.