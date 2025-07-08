Что происходит на рынке металлоторговли Украины

"Укрзализныця" выставила на аукцион лом черных металлов общим объемом 27,3 тысячи тонн. Стартовая стоимость всей партии составляет 200,7 миллиона гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на GMK Center.

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После длительной паузы "Укрзалызниця" возобновила продажу лома 16 мая 2025 года. В течение 9 месяцев 2023 года компания реализовала лишь 76,4 тысячи тонн лома, тогда как в 2022-м – 113 тысяч тонн.

Интересно! Сейчас удалось продать лишь 9,9 тысяч тонн на 70,1 миллиона гривен, хотя предлагалось сырья примерно на 500 миллионов гривен.



Участников рынка, вероятно, не устраивают цены: в 2023 году лом реализовывался по 5,1–6,5 тысячи гривен за тонну. Сейчас же стартовая цена составляет 7,6 тысячи гривен за тонну.

Примечательно! На металлоприемных базах в июне 2025 года цены на лом колебались в пределах 3,5–6 тыс. гривен за тонну.

Сколько стоит металлолом черных и цветных металлов в Украине

Стоимость металлолома в Украине зависит от нескольких факторов:

вид металла (черный, цветной, нержавеющая сталь и т.д.);

состояние сырья (степень загрязнения, наличие ржавчины, размер обломков);

объем партии (большие объемы часто стоят дороже);

тарифы разных приемных пунктов могут отличаться даже в пределах одного города.

Средние цены на лом в Украине: