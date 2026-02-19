Какие тарифы на газ для бытовых потребителей?

Большинство украинских потребителей обслуживает компания "Нафтогаз". Цена за кубометр там составляет – 7,96 гривны, сообщает издание "Минфин".

Читайте также Для тех, кто оформил "тысячу Зеленского": украинцам установили важный дедлайн

В то же время на рынке есть и другие поставщики газа. Их тарифы несколько отличаются.

Например, годовой тариф для ООО "Днепровские энергетические услуги" (Yasno) – 8,46 гривны за метр кубический. Другие поставщики имеют такие расценки:

ООО "Прикарпатэнерготрейд" – 7,98 гривны за кубометр;

ООО "Аскания Энерджи" – 9,95 гривны за кубометр;

ООО "Галнафтогаз" – 7,99 гривны за кубометр;

ООО "Киевские энергетические услуги" (Yasno) – 8,46 гривны за кубометр;

ООО "Львовэнергосбыт" – 8,20 гривны за кубометр и так далее.

Чтобы узнать, кто именно является поставщиком газа для вас, обратите внимание на платежки. Там указано название компании.

Заметим, что украинцы платят не только за газ. Также обязательной является плата за доставку голубого топлива.

Нужно понимать, что платеж за распределение газа рассчитывается индивидуально, отмечают "Газосети". Играет роль сколько потреблял человек, а также тарифы на доставку оператором ГРМ.

Стоимость (тарифов на распределение – 24 Канал) будет фиксированной на весь период военного положения в Украине и еще полгода после его завершения,

– говорится в сообщении.