Яку допомогу слід витратити до кінця лютого?
Ті, хто отримував "зимову тисячу" через Укрпошту, можуть витратити кошти до кінця лютого 2026 року, про що повідомляли у Мінсоцполітики.
Раніше передбачалося, що гроші можна буде витратити лише протягом грудня 2025 року та протягом січня 2026 року відповідно. Але потім термін використання подовжили.
Отриману виплату можна використати у відділенні Укрпошти на такі послуги:
- оплата комунальних та поштових послуг;
- купівля товарів або замовлення лікарських засобів саме українського виробництва;
- передплата газет чи журналів;
- благодійність, зокрема донати на підтримку ЗСУ.
Важливо! Водночас оформити допомогу вже неможливо. Зробити це можна було до 24 грудня 2025 року.
Нагадаємо, що понад 3,8 мільйона українців – це близько 10% населення всієї країни – змогли оформити допомогу за програмою "Зимова підтримка" завдяки Укрпошті. З 14 листопада 2025 року через відділення 1 911 429 громадян особисто подали заяви, і ще близько двох мільйонів українців отримали підтримку автоматично – разом із пенсіями, соціальними виплатами тощо. Про це повідомили в Укрпошті.
Водночас Укрпошта стала не лише каналом оформлення допомоги, а й місцем її практичного використання,
– зазначили у компанії.
Станом на початок січня 2026 року "Зимову підтримку" через Укрпошту використали вже 2 841 669 рази.
Зверніть увагу! До цієї кількості входять також ті особи, що оформили державну допомогу через застосунок "Дія".
Що ще слід знати про "тисячу Зеленського"?
- До програми "Національний кешбек" та "Зимова підтримка" у 2026 році долучилися ще чотири ритейлери. Мова йде про АТБ, "Таврія В", "Дивоцін", а також "ЛотОК".
- Крім того, найчастіше соціальну допомогу спрямовують на оплату комунальних послуг. Це близько 80% витрат від усіх можливих. Також серед інших популярних категорій – продукти, ліки, а також донати на Збройні Сили України.