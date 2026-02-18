Яку допомогу слід витратити до кінця лютого?

Ті, хто отримував "зимову тисячу" через Укрпошту, можуть витратити кошти до кінця лютого 2026 року, про що повідомляли у Мінсоцполітики.

Раніше передбачалося, що гроші можна буде витратити лише протягом грудня 2025 року та протягом січня 2026 року відповідно. Але потім термін використання подовжили.

Отриману виплату можна використати у відділенні Укрпошти на такі послуги:

оплата комунальних та поштових послуг;

купівля товарів або замовлення лікарських засобів саме українського виробництва;

передплата газет чи журналів;

благодійність, зокрема донати на підтримку ЗСУ.

Важливо! Водночас оформити допомогу вже неможливо. Зробити це можна було до 24 грудня 2025 року.

Нагадаємо, що понад 3,8 мільйона українців – це близько 10% населення всієї країни – змогли оформити допомогу за програмою "Зимова підтримка" завдяки Укрпошті. З 14 листопада 2025 року через відділення 1 911 429 громадян особисто подали заяви, і ще близько двох мільйонів українців отримали підтримку автоматично – разом із пенсіями, соціальними виплатами тощо. Про це повідомили в Укрпошті.

Водночас Укрпошта стала не лише каналом оформлення допомоги, а й місцем її практичного використання,

– зазначили у компанії.

Станом на початок січня 2026 року "Зимову підтримку" через Укрпошту використали вже 2 841 669 рази.

Зверніть увагу! До цієї кількості входять також ті особи, що оформили державну допомогу через застосунок "Дія".

Що ще слід знати про "тисячу Зеленського"?