Чи впливають ціни на нафту та газ на ринок електроенергії

Електроенергія – це критично важлива частина інфраструктурної мережі для будь-якої країни. При цьому на цей сектор впливає чимало факторів зовнішнього та внутрішнього характеру. Водночас існує чимало запитань щодо цієї індустрії. Зокрема, чи впливають на ринок електроенергії ціни на нафту та природний газ та які аспекти можуть відігравати важливу роль.

Чи впливають ціни на нафту та газ на електроенергію

Володимир Омельченко ексклюзивно розповів 24 Каналу, що звичайно є певна кореляція між ринками нафти та електроенергії, але встановити через формулу цю залежність математично важко. Загалом, якщо брати ціни на нафту, ціни на природний газ, то вони приблизно рухаються в одному напрямі, проте це різні ринки.

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Експерт наголосив, що ринок електроенергії самостійно працює, і на нього впливає багато факторів, не тільки ціни на нафту, які мають далеко не найбільший вплив.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова Для виробництва електричної енергії часом використовують нафтопродукти, як-от мазут. Цей метод на сьогодні використовують у багатьох країнах. Водночас вироблення електроенергії з використанням мазуту набагато більше поширено у країнах Азійського та Тихоокеанського регіонів, тоді як в Європі цей метод використовують все менше.

На думку фахівця, це пов’язано зі шкодою викидів для навколишнього середовища та переходом на зелену енергетику, яку в ЄС активно розвивають. Для прикладу, йдеться про сонячні електростанції, вітрову та біопаливну енергетику, системи накопичення електричної енергії тощо.

Європейський Союз також поступово відмовляється не лише від виробництва електроенергії з мазуту, але й з інших видів викопного палива: вугілля, природного газу. В Євросоюзі є програма, згідно з якою вони планують майже повністю відмовитися від викопного палива до 2040 року.

Володимир Омельченко підмітив, що на ринок електроенергії більше, мабуть, впливає наявність достатніх потужностей. Крім того, в Європейському Союзі істотну частку електроенергії виробляють завдяки газовій генерації, тобто від вартості природного газу ринок електроенергії залежить навіть трохи більше.

Які фактори впливають на формування цін на електроенергію в Україні

За словами експерта, перш за все на ціни на електроенергію впливає наявність потужностей. Омельченко додав, що на сьогодні в Україні великий дефіцит потужностей, що є основним фактором на цьому ринку.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова Також потрібно враховувати вартість електричної енергії, яку Україна імпортує. Ще один аспект, на який варто зважати, – це модель ринку електроенергії. Україна у цьому контексті є досить специфічним ринком, який відрізняється від моделі ринку в Європейського Союзу. Річ у тому, що в Україні існують певні перехресні субсидії. Тому це теж впливає в цілому на ринок електричної енергії та кінцеву ціну.

Крім того, директор енергетичних програм Центру Разумкова заявив, що ринок електроенергії залежить від погодних умов, технічного стану генерації тощо. Якщо брати в розрахунок сировину, яку можуть використовувати для виробництва електроенергії, то вартість вугілля може відігравати роль у формуванні ціни. Натомість газ менше, оскільки в Україні виробляється мало електричної енергії з газу. До того ж в Україні діє фіксований зелений тариф, який передбачений законом для відновлюваної енергетики.