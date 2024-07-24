Російський центральний банк підготував прогнози щодо розвитку різних ситуацій на валютному ринку. Стресовий варіант включає обмеження торгівлі доларами у Росії.

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У Росії можуть серйозно обмежити оборот долара

Згідно з цим сценарієм, у Росії практично ніхто не зможе торгувати доларами. Тоді як на позабіржовому ринку, де зараз здійснюються операції, залишаться лише два банки. Нагадаємо, що Московська фондова біржа припинила торги доларом та євро через санкції, які США запровадили у середині червня.

Наразі російський центробанк вираховує офіційні курси валют завдяки операціям, які банки проводять між собою поза біржею. Водночас угоди за надто низьким або зависоким курсом відсікаються, щоб виключити можливість маніпулювання валютним ринком.

До теми! Центробанк Росії також розглядає сценарій припинення торгів й китайським юанем. Це визнала на початку липня очільниця регулятора Ельвіра Набіулліна.

Варто також додати, що російський центральний банк засекретив дані про валютні торги на позабіржовому ринку, оскільки офіційна Москва остерігається нових санкцій. Крім того, регулятор видалив з сайту усі дані про валютні торги, які були оприлюднені раніше.