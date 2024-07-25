Влияют ли цены на нефть и газ на рынок электроэнергии

Электроэнергия – это критически важная часть инфраструктурной сети для любой страны. При этом на этот сектор влияет немало факторов внешнего и внутреннего характера. В то же время существует немало вопросов относительно этой индустрии. В частности, влияют ли на рынок электроэнергии цены на нефть и природный газ и какие аспекты могут играть важную роль.

Влияют ли цены на нефть и газ на электроэнергию

Владимир Омельченко эксклюзивно рассказал 24 Каналу, что конечно есть определенная корреляция между рынками нефти и электроэнергии, но установить через формулу эту зависимость математически трудно. В общем, если брать цены на нефть, цены на природный газ, то они примерно движутся в одном направлении, однако это разные рынки.

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Эксперт отметил, что рынок электроэнергии самостоятельно работает, и на него влияет много факторов, не только цены на нефть, которые имеют далеко не самое большое влияние.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова Для производства электрической энергии иногда используют нефтепродукты, например мазут. Этот метод сегодня используют во многих странах. В то же время выработка электроэнергии с использованием мазута гораздо больше распространена в странах Азиатского и Тихоокеанского регионов, тогда как в Европе этот метод используют все меньше.

По мнению специалиста, это связано с вредом выбросов для окружающей среды и переходом на зеленую энергетику, которую в ЕС активно развивают. Например, речь идет о солнечных электростанциях, ветровую и биотопливную энергетику, системы накопления электрической энергии и тому подобное.

Европейский Союз также постепенно отказывается не только от производства электроэнергии из мазута, но и из других видов ископаемого топлива: угля, природного газа. В Евросоюзе есть программа, согласно которой они планируют почти полностью отказаться от ископаемого топлива до 2040 года.

Владимир Омельченко подметил, что на рынок электроэнергии больше, видимо, влияет наличие достаточных мощностей. Кроме того, в Европейском Союзе существенную долю электроэнергии производят благодаря газовой генерации, то есть от стоимости природного газа рынок электроэнергии зависит даже немного больше.

Какие факторы влияют на формирование цен на электроэнергию в Украине

По словам эксперта, прежде всего на цены на электроэнергию влияет наличие мощностей. Омельченко добавил, что на сегодня в Украине большой дефицит мощностей, что является основным фактором на этом рынке.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова Также нужно учитывать стоимость электрической энергии, которую Украина импортирует. Еще один аспект, на который стоит учитывать, – это модель рынка электроэнергии. Украина в этом контексте является достаточно специфическим рынком, который отличается от модели рынка в Европейском Союзе. Дело в том, что в Украине существуют определенные перекрестные субсидии. Поэтому это тоже влияет в целом на рынок электрической энергии и конечную цену.

Кроме того, директор энергетических программ Центра Разумкова заявил, что рынок электроэнергии зависит от погодных условий, технического состояния генерации и тому подобное. Если брать в расчет сырье, которое могут использовать для производства электроэнергии, то стоимость угля может играть роль в формировании цены. Зато газ меньше, поскольку в Украине производится мало электрической энергии из газа. К тому же в Украине действует фиксированный зеленый тариф, который предусмотрен законом для возобновляемой энергетики.