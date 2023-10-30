Що відбувається на ринку нафти

На вихідних, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив про початок другої частини наземної операції проти ХАМАС. Ця операція складніша і буде залучати більшу кількість військовослужбовців. На ці дії вже відреагував Іран.

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Керуючий партнер SPI Asset Management Стівен Іннес зробив припущення, відповідно до якого, Ізраїль не планує доводити ситуацію до найгіршого сценарію. На це вказує ціна на нафту, що поступово знижується.

Однак, чекати швидкого закінчення бойових дій не варто. На думку Іннесса, інвестори мають прораховувати, що цей конфлікт буде затяжним.

Сьогодні о 7:15 (за київським часом) на лондонській біржі ICE Futures рудневі ф'ючерси на Brent здешевшали на 1,21 долара – це 1,34% від загальної вартості. Зараз її ціна за барель становить 89,27 за долар.

На минулому тижні у п'ятницю о 7:15 вартість Brent була на 2,55 долара вища і складала 90,48 долара за барель. Проте ця ситуація не змінила загальну тенденцію. Відповідно до підсумків минулого тижня Brent стала дешевшою на 1,8%, WTI або загалом на 2,9%.

Що може вплинути на ринок нафти зараз

Значні хвилювання інвесторів викликає можливість включення Ірану у ізраїльський конфлікт. Це може спровокувати збільшення кількості санкцій проти іранської нафти.

Якщо Іран таки стане на сторону ХАМАС і буде діяти проти Ізраїля, кількість сировини на ринку буде скорочуватися. Нафтова інфраструктура також може зазнати значних пошкоджень.