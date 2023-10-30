Что происходит на рынке нефти

На выходных премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале второй части наземной операции против ХАМАС. Эта операция более сложная и будет привлекать больше военнослужащих. На эти действия уже отреагировал Иран.

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Управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес сделал предположение, согласно которому Израиль не планирует доводить ситуацию до худшего сценария. На это указывает постепенно снижающуюся цена на нефть.

Однако ждать скорого окончания боевых действий не стоит. По мнению Иннесса, инвесторы должны рассчитывать, что этот конфликт будет затяжным.

Сегодня в 7:15 (по киевскому времени) на лондонской бирже ICE Futures рудничные фьючерсы на Brent подешевели на 1,21 доллара – это 1,34% от общей стоимости. Сейчас ее цена за баррель составляет 89,27 доллара.

На минувшей неделе в пятницу в 7:15 стоимость Brent была на 2,55 доллара выше и составляла 90,48 доллара за баррель. Однако эта ситуация не изменила общей тенденции. Согласно итогам прошлой недели Brent стала дешевле на 1,8%, WTI или в целом на 2,9%.

Что может повлиять на рынок нефти сейчас

Значительные волнения инвесторов вызывают возможность включения Ирана в израильский конфликт. Это может спровоцировать увеличение количества санкций против иранской нефти.

Если Иран встанет на сторону ХАМАС и будет действовать против Израиля, количество сырья на рынке будет сокращаться. Нефтяная инфраструктура также может испытать значительные повреждения.