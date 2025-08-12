Світовий ринок міді в найближчі роки зіткнеться з тиском через бум будівництва центрів обробки даних для штучного інтелекту. За оцінками аналітиків, до 2035 року дефіцит металу може досягти мільйонів тонн.

Чому виник дефіцит міді?

За оцінками аналітиків, стійке зростання попиту з боку центрів обробки даних може прискорити формування дефіциту міді на світовому ринку в другій половині поточного десятиліття. До 2035 року нестача металу, як очікується, може досягти 6 мільйонів тонн, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Як зазначається, для будівництва центрів обробки даних, що працюють зі штучним інтелектом, потрібно більше міді. Постачання цього металу – ключового компонента для сантехнічних систем, силових кабелів, електромобілів та інших галузей – обмежені через багаторічний брак інвестицій.

Розширення потужностей ШІ посилює тиск на і без того напружений ринок. Хоча споживання міді в таких сферах, як передача електроенергії та вітроенергетика, до 2035 року майже подвоїться, пропозиція зростає значно повільніше,

– заявили аналітики BloombergNEF.

За прогнозами, попит на мідь з боку нових центрів обробки даних протягом наступного десятиліття в середньому складе близько 400 тисяч тонн на рік, а у 2028 році досягне піка – 572 тисяч тонн.

В цілому, за десять років сукупне споживання міді в таких центрах, як очікується, перевищить 4,3 мільйона тонн, а світове виробництво до 2035 року може досягти близько 29 мільйонів тонн, що на 6 млн тонн менше передбачуваного попиту.

Якими будуть ціни на мідь?

Згідно зі звітом, мідь може становити близько 6% капітальних витрат при будівництві центрів обробки даних. Ціна цього важливого кольорового металу, за прогнозами спеціалістів, до 2028 року може досягнути пікового значення – 13 500 доларів за тонну.