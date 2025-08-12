Мировой рынок меди в ближайшие годы столкнется с давлением из-за бума строительства центров обработки данных для искусственного интеллекта. По оценкам аналитиков, к 2035 году дефицит металла может достичь миллионов тонн.

Почему возник дефицит меди?

По оценкам аналитиков, устойчивый рост спроса со стороны центров обработки данных может ускорить формирование дефицита меди на мировом рынке во второй половине текущего десятилетия. К 2035 году нехватка металла, как ожидается, может достичь 6 миллионов тонн, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Стоимость железной руды резко выросла: что происходит с ценами

Как отмечается, для строительства центров обработки данных, работающих с искусственным интеллектом, нужно больше меди. Поставки этого металла – ключевого компонента для сантехнических систем, силовых кабелей, электромобилей и других отраслей – ограничены из-за многолетней нехватки инвестиций.

Расширение мощностей ИИ усиливает давление на и без того напряженный рынок. Хотя потребление меди в таких сферах, как передача электроэнергии и ветроэнергетика, к 2035 году почти удвоится, предложение растет значительно медленнее,

– заявили аналитики BloombergNEF.

По прогнозам, спрос на медь со стороны новых центров обработки данных в течение следующего десятилетия в среднем составит около 400 тысяч тонн в год, а в 2028 году достигнет пика – 572 тысяч тонн.

В целом, за десять лет совокупное потребление меди в таких центрах, как ожидается, превысит 4,3 миллиона тонн, а мировое производство к 2035 году может достичь около 29 миллионов тонн, что на 6 млн тонн меньше предполагаемого спроса.

Какими будут цены на медь?

Согласно отчету, медь может составлять около 6% капитальных затрат при строительстве центров обработки данных. Цена этого важного цветного металла, по прогнозам специалистов, к 2028 году может достичь пикового значения – 13 500 долларов за тонну.