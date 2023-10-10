Система Prozorro отримала схвалення від Світового банку: про що це свідчить

Світовий банк погодив використання системи Prozorro для усіх проєктів, на які Україні виділяють кошти. Саме на цій платформі будуть проводити як національні, так й міжнародні тендери.

Для Prozorro також створили спеціальну процедуру для проведення донорських закупівель, яка буде діяти за принципом конструктора. Це було необхідно, щоб систему могли використовувати різні банки та міжнародні організації.

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Світовий банк схвалив Prozorro

Згідно з рекомендаціями Світового банку, з новою процедурою Prozorro можна буде приймати пропозиції від учасників тендеру у різних валютах. Також нововведення передбачає такі опції:

Поетапно розглядати пропозиції;

Обирати переможця не лише за ціновим критерієм.

Що таке Prozorro Це електронна система для проведення державних закупівель в Україні. На платформі державні, комунальні замовники оголошують тендери на закупівлю товарів, робіт і послуг. З іншої сторони – представники бізнесу змагаються на торгах за можливість стати постачальником держави.

Варто додати, що до запровадження нової процедури Світовий банк радить використовувати Prozorro для закупівель до 5 мільйонів євро. Проте тепер банк рекомендує усі закупівлі для проєктів, які він фінансує, проводити через українську електронну систему. Для національних тендерів йдеться про закупівлі до 5 мільйонів євро, тоді як для міжнародних – від 5 мільйонів євро.

У Міністерстві економіки додали, що створена процедура у системі Prozorro, по-перше, відповідає усім нормам Світового банку, по-друге – сприяє гнучкому налаштуванню закупівель згідно з правилами донорів та міжнародних організацій.

Також нагадаємо, що на початку жовтня Мінфін США заявив, що Україні потрібно виділяти більше коштів. Це прозвучало напередодні зустрічі очільниця відомства з представниками Світового банку та МВФ.