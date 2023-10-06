Міжнародна допомога для України у 2024 році
30 вересня 2023 року конгрес США затвердив двопартійний захід. Це рішення було викликано тим, що у Конгресі виникли проблеми з фінансуванням.
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Джанет Єллен – міністр фінансів США має провести зустріч у Марокко на наступному тижні. Представники Світового банку та МВФ обговорюватимуть масштаби фінансування України для прискорення перемоги у війні з Росією.
Дискусія у Марокко – це дише початок відрядження Єллен. Вона планує згодом відвідати Люксембург. Саме там, 16 жовтня, має відбутися її зустріч з міністром фінансів Єврогрупи. Планується обговорення кризи фінансування всередині США.
Ситуація в Конгресі
Спочатку республіканці своїми діями спричинили усунення спікера Палати представників – Кевіна Маккарті. Необхідно зрозуміти, що ці дії можуть стати каталізатором до збільшення витрат Конгресу. Далі у США затвердили заходи для фінансування, де у видатках не включили допомогу Україні.