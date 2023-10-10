Для Prozorro также была создана специальная процедура для проведения донорских закупок, которая будет действовать по принципу конструктора. Это было необходимо, чтобы систему могли использовать разные банки и организации.

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Всемирный банк одобрил Prozorro

Согласно с рекомендациями Всемирного банка, с новой процедурой Prozorro можно будет принимать предложения от участников тендера в разных валютах. Также нововведение предполагает следующие опции:

поэтапно рассматривать предложения;

Выбирать победителя не только по ценовому критерию.

Что такое Prozorro Это электронная система для проведения государственных закупок в Украине. На платформе государственные коммунальные заказчики объявляют тендеры на закупку товаров, работ и услуг. С другой стороны – представители бизнеса соревнуются на торгах за возможность стать поставщиком государства.

До введения новой процедуры Всемирный банк советует использовать Prozorro для закупок до 5 миллионов евро. Однако теперь банк рекомендует все закупки для финансируемых им проектов проводить через украинскую электронную систему. Для национальных тендеров речь идет о закупках до 5 миллионов евро, тогда как для международных – от 5 миллионов евро.

В Министерстве экономики добавили, что созданная процедура в системе Prozorro, во-первых, отвечает всем нормам Всемирного банка, во-вторых, способствует гибкой настройке закупок согласно правилам доноров и международных организаций.

Также напомним, что в начале октября Минфин США заявил, что Украине нужно выделять больше средств и. Это прозвучало накануне встречи глава ведомства с представителями Всемирного банка и МВФ.