Где находят нефть?

В целом мы хорошо представляем, где сосредоточены основные мировые запасы нефти. Это связано с тем, что расположение нефтяных залежей в значительной степени определяется тектоникой плит – областью, которую человечество уже достаточно хорошо изучило, пишет 24 Канал со ссылкой на Live Science.

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Океанические бассейны, способствуют быстрому захоронению остатков растений и животных, а движение земной коры создает необходимую температуру и давление для их превращения в нефть. Поэтому залежи нефти распределены по планете неравномерно и чаще всего сосредоточены в определенных регионах.

Сколько нефти осталось в мире?

По данным аналитической компании Rystad Energy, на планете на 2023 год осталось около 1,6 триллиона баррелей добываемой нефти, кроме этого, существуют еще не открытые, но потенциально доступные запасы.

Их объем оценить сложнее, однако, по оценке Геологической службы США они могут составлять около 565 миллиардов баррелей.

На сколько лет хватит нефти?

Многие десятилетия специалисты отрасли утверждают, что при текущем уровне потребления нефти хватит примерно на 50 лет.

Примечательно! Эта оценка остается почти неизменной, поскольку рассчитывается по простой формуле: объем известных запасов делится на годовой уровень потребления.

Данные о запасах постоянно обновляются вследствие новых открытий, и, поскольку мы добываем нефть примерно с той же скоростью, с которой находим новые месторождения, расчетный срок практически не меняется.

Однако это равновесие не может сохраняться вечно: наиболее доступные месторождения уже выявлены и разрабатываются, а возможности для новых открытий сокращаются.

Интересно! По данным статистической базы Worldometer, предоставляющей статистические данные в реальном времени, мировые доказанные запасы нефти, эквивалентны 1,32 триллиона баррелей. При прогнозируемом потреблении 103,9 миллиона баррелей в сутки в 2025 году, человечеству хватит нефти примерно на 35 лет.