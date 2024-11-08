Світові ціни на золото

У п'ятницю, 8 листопада, ціни на золото демонструють від'ємну динаміку. Ба більше, дорогоцінний метал на шляху до найбільшого спаду за кілька місяців. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Річ у тому, що світові ринки досі зважують перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США. Зокрема, йдеться про вплив другого терміну Трампа в Білому домі на монетарну політику Федеральної резервної системи США. Це стосується й дорогоцінних металів. Нагадаємо, що золото зростало в ціні напередодні виборів у США.

Важливо! Федеральний резерв 7 листопада оголосив про нове зниження процентних ставок. Регулятор ухвалив таке рішення вдруге у 2024 році. Центробанк почав цикл зниження процентних ставок у США у вересні 2024 року.

Вартість золота на спотовому ринку впала на 0,7% до 2 687,48 долара за тройську унцію. Ф'ючерси на дорогоцінний метал подешевшали на 0,4% до 2 694,60 долара. Водночас за тиждень золото втратило в ціні 1,7%. Актив на шляху до найбільшого тижневого спаду за 5 місяців.

Нагадаємо, що у Bank of America прогнозують зростання ціни на золото до 3000 доларів за унцію до кінця 2025 року.

Аналогічну динаміку демонструють й інші дорогоцінні метали: