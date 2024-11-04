Ціни на золото зростають на тлі подій у США: скільки коштує метал

Золото дорожчає на ринку за день до президентських виборів у США. На дорогоцінний метал впливають сигнали з США та динаміка долара.

Світові ціни на золото

Ціни на золото демонструють позитивну динаміку у понеділок, 4 листопада. Вартість дорогоцінного металу коливається поблизу рекордних максимумів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Investing.сom.

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На ринок валюти впливає наближення виборів у США. Американці будуть обирати нового президента 5 листопада 2024 року. Крім того, золото очікує на засідання Федеральної резервної системи США, під час якого мають ухвалити рішення щодо подальшої монетарної політики. Ці фактори підтримують попит на дорогоцінний метал.

Цікаво! Золото також виграло від ослаблення позицій долара США на ринку, які зафіксували на тлі м'якших, ніж очікувалося, даних із зайнятості в несільськогосподарському секторі минулого тижня. Станом на 4 листопада долар продовжує падати в ціні.

На цю мить золото торгується на рівні 2738,59 долара за унцію. Дорогоцінний метал подорожчав на 0,11%, за даними Markets Insider. З початку року золото подорожчало на понад 32%. Нагадаємо, що у Bank of America прогнозують зростання ціни на золото до 3000 доларів за унцію до кінця 2025 року.