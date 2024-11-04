Як відреагував долар на результати виборів у Молдові

Станом на 4 листопада 2024 року курс долара у Молдові демонструє від'ємну динаміку. Американська валюта на цю мить впала в ціні на 0,16%. Про це пише 24 Канал з посиланням на Google Фінанси.

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Наразі курс долара у Молдові зупинився на рівні 17,85 лея. За 5 днів американська валюта просіла в ціні на 0,35%. Для порівняння, за місяць долар подорожчав на 2,91%, тоді як зростання за 6 місяців склало 2,66%.

До теми! З початку року долар США подорожчав у Молдові на 4,52%.

За даними центрального банку Молдови, курс долара зупинився на рівні 17,909 лея. Натомість євро коштує 19,46 лея. Обидві валюти подешевшали на ринку.

Цікаво, що за місяць вартість 100 доларів в леях збільшилася приблизно на 1 785 молдавських лей. Про це інформує "Мінфін".