Цены на золото растут на фоне событий в США: сколько стоит металл

Золото дорожает на рынке за день до президентских выборов в США. На драгоценный металл влияют сигналы из США и динамика доллара.

Мировые цены на золото

Цены на золото демонстрируют положительную динамику в понедельник, 4 ноября. Стоимость драгоценного металла колеблется вблизи рекордных максимумов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Investing.сom.

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На рынок валюты влияет приближение выборов в США. Американцы будут выбирать нового президента 5 ноября 2024 года. Кроме того, золото ожидает заседания Федеральной резервной системы США, во время которого должны принять решение о дальнейшей монетарной политике. Эти факторы поддерживают спрос на драгоценный металл.

Интересно! Золото также выиграло от ослабления позиций доллара США на рынке, которые зафиксировали на фоне более мягких, чем ожидалось, данных по занятости в несельскохозяйственном секторе на прошлой неделе. По состоянию на 4 ноября доллар продолжает падать в цене.

На данный момент золото торгуется на уровне 2738,59 доллара за унцию. Драгоценный металл подорожал на 0,11%, по данным Markets Insider. С начала года золото подорожало более чем на 32%. Напомним, что в Bank of America прогнозируют рост цены на золото до 3000 долларов за унцию до конца 2025 года.