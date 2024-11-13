Долар тисне на золото

Ціни на золото впали до мінімуму за майже 2 місяці. Спад зафіксували у вівторок, 12 листопада. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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На золото тисне стрімке подорожчання долара США. Ще один фактор впливу – це оптимізм щодо економічного зростання під час другого президентського терміну Дональда Трампа.

Золото на спотовому ринку впало в ціні на 0,7% до 2600,93 долара за унцію. До цього вартість металу зафіксувала спад на 1%, впавши до найнижчого рівня з кінця вересня. Тоді унція золота коштувала 2589,59 долара. Ф'ючерси на золото також впали в ціні. Йдеться про знецінення на рівні 0,4% до 2606,30 долара за унцію.

На момент створення цього матеріалу, золото торгується на рівні 2613,5 долара за унцію. З початку року дорогоцінний метал зріс в ціні на понад 26%, згідно з даними Markets Watch.