Доллар давит на золото

Цены на золото упали до минимума за почти 2 месяца. Спад зафиксировали во вторник, 12 ноября. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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На золото давит стремительное подорожание доллара США. Еще один фактор влияния – это оптимизм относительно экономического роста во время второго президентского срока Дональда Трампа.

Золото на спотовом рынке упало в цене на 0,7% до 2600,93 доллара за унцию. До этого стоимость металла зафиксировала спад на 1%, упав до самого низкого уровня с конца сентября. Тогда унция золота стоила 2589,59 доллара. Фьючерсы на золото также упали в цене. Речь идет об обесценивании на уровне 0,4% до 2606,30 доллара за унцию.

На момент создания этого материала, золото торгуется на уровне 2613,5 доллара за унцию. С начала года драгоценный металл вырос в цене более чем на 26%, согласно данным Markets Watch.