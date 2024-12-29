Нафта значно подорожчала: як змінилася ціна Brent за тиждень
Нафта завершила тиждень із суттєвим зростанням. Йдеться про два еталонних сорти чорного золота на ринку.
Як змінилися ціни на нафту за тиждень
Нафта завершила тиждень на ринку з суттєвим зростанням. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Зокрема, торги у п'ятницю, 27 грудня, ф'ючерси на нафту Brent зросли в ціні на 91 цент або 1,2% до 74,17 долара за барель. Американська нафта West Texas Intermediate подорожчала на 98 центів або 1,4%. Цей бренд нафти завершив торги з ціною на рівні 70,60 долара за барель.
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Загалом тиждень обидві марки нафти завершили зі зростанням. Сорти нафти Brent та WTI подорожчали приблизно на 1,4% кожен.