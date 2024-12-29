Как изменились цены на нефть за неделю

Нефть завершила неделю на рынке с существенным ростом. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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В частности, торги в пятницу, 27 декабря, фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 91 цент или 1,2% до 74,17 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate подорожала на 98 центов или 1,4%. Этот бренд нефти завершил торги с ценой на уровне 70,60 доллара за баррель.

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В общем неделю обе марки нефти завершили с ростом. Сорта нефти Brent и WTI подорожали примерно на 1,4% каждый.