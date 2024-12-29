Як змінилися ціни на нафту за тиждень

Нафта завершила тиждень на ринку з суттєвим зростанням. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Зокрема, торги у п'ятницю, 27 грудня, ф'ючерси на нафту Brent зросли в ціні на 91 цент або 1,2% до 74,17 долара за барель. Американська нафта West Texas Intermediate подорожчала на 98 центів або 1,4%. Цей бренд нафти завершив торги з ціною на рівні 70,60 долара за барель.

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Загалом тиждень обидві марки нафти завершили зі зростанням. Сорти нафти Brent та WTI подорожчали приблизно на 1,4% кожен.