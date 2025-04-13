Еталонні бренди нафти завершили черговий тиждень на ринку, зафіксувавши спад. На ціни на нафту впливали відразу декілька факторів впливу.

Як змінилися ціни на нафту за тиждень

Ціни на нафту за тиждень, який тривав з 7 по 14 квітня, суттєво впали в ціні. Йдеться про бренди нафти Brent та WTI, пише 24 Канал з посиланням на Trading Economics.

Зверніть увагу За останні 5 років золото подорожчало майже в 3 рази

Ціна нафти Brent за тиждень впала на 1%, тоді як американська нафта WTI просіла в ціні на 1,26%. При цьому в п'ятницю, 11 квітня, обидва сорти нафти зросли в ціні майже на 2%, зрісши до 64,43 долара та 61,20 долара за барель відповідно. Нафта дорожчала через посилення тиску США на Іран, який входить до п'ятірки країн з найбільшими запасами нафти у світі, через ядерну програму.

Крім того, протягом тижня на ринок нафти впливали такі фактори: