Як змінилися ціни на нафту за тиждень
- Ціни на нафту Brent і WTI за тиждень з 7 по 14 квітня впали на 1% і 1,26% відповідно, але зросли майже на 2% 11 квітня через тиск США на Іран.
- На ринок нафти впливали митна політика США, ескалація торгової війни з Китаєм, та побоювання щодо попиту на нафту через можливу економічну кризу.
Еталонні бренди нафти завершили черговий тиждень на ринку, зафіксувавши спад. На ціни на нафту впливали відразу декілька факторів впливу.
Як змінилися ціни на нафту за тиждень
Ціни на нафту за тиждень, який тривав з 7 по 14 квітня, суттєво впали в ціні. Йдеться про бренди нафти Brent та WTI, пише 24 Канал з посиланням на Trading Economics.
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Ціна нафти Brent за тиждень впала на 1%, тоді як американська нафта WTI просіла в ціні на 1,26%. При цьому в п'ятницю, 11 квітня, обидва сорти нафти зросли в ціні майже на 2%, зрісши до 64,43 долара та 61,20 долара за барель відповідно. Нафта дорожчала через посилення тиску США на Іран, який входить до п'ятірки країн з найбільшими запасами нафти у світі, через ядерну програму.
Крім того, протягом тижня на ринок нафти впливали такі фактори:
- Митна політика президента США Дональда Трампа. Зокрема, йдеться про рішення призупинити дію тарифів для більшості країн світу на 90 днів.
- Ескалація торгової війни між США та Китаєм. Офіційний Вашингтон лише збільшував тарифи на товари з Китаю, тоді як Пекін відповідав власними митами на американські товари.
- Побоювання щодо перспектив попиту на нафту на світовому ринку.
- На ринку бояться світової економічної кризи.