Світові ціни на нафту на сьогодні

У п'ятницю, 11 квітня, ціни на нафту різко зросли. Еталонні бренди нафти подорожчали на понад 1%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Ринок нафти реагує зростанням на новини про настрої влади США щодо Ірану. У Вашингтоні заявили, що можуть звести нанівець експорт нафти з Ірану. Це може бути частиною плану США щодо переговорів з Іраном щодо ядерної програми.

Нагадаємо, що Іран входить до першої п'ятірки країн з найбільшими запасами нафти у світі. Крім того, Іран є частиною ОПЕК.

Скільки коштує нафта сьогодні

Нафта Brent подорожчала на 1,10 долара або на 1,74%. Сорт нафти торгується на рівні 64,43 долара за один барель. Нафта West Texas Intermediate зросла в ціні на 1,13 долара або на 1,88%. Вартість американської нафти зросла до 61,20 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: