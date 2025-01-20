Як змінилися світові ціни на нафту за тиждень

Марки нафти Brent та WTI завершили торговий тиждень з 13 по 17 січня, зафіксувавши відчутне зростання в ціні. Чорне золото фіксує позитивну динаміку на ринку 4 тиждень поспіль. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Зокрема, нафта Brent за робочий тиждень подорожчала на 1,3%. Торги у п'ятницю сорт нафти завершив з ціною на рівні 80,79 долара за барель. Для порівняння, за попередній тиждень ця марка нафти зросла в ціні на 9%.

Водночас нафта WTI за аналогічний період додала в ціні 1,7%. Торги 17 січня американська нафта завершила з ціною на рівні 77,88 долара за барель. Тижнем раніше сировина зафіксувала зростання на 10%.