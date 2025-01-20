Как изменились мировые цены на нефть за неделю

Марки нефти Brent и WTI завершили торговую неделю с 13 по 17 января, зафиксировав ощутимый рост в цене. Черное золото фиксирует положительную динамику на рынке 4 неделю подряд. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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В частности, нефть Brent за рабочую неделю подорожала на 1,3%. Торги в пятницу сорт нефти завершил с ценой на уровне 80,79 доллара за баррель. Для сравнения, за предыдущую неделю эта марка нефти выросла в цене на 9%.

В то же время нефть WTI за аналогичный период прибавила в цене 1,7%. Торги 17 января американская нефть завершила с ценой на уровне 77,88 доллара за баррель. Неделей ранее сырье зафиксировало рост на 10%.