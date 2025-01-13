Ціни на світовому ринку нафти

У понеділок, 13 січня, ціни на нафту зростають на ринку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters. Чорне золото дорожчає третій торгову сесію поспіль.

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Зокрема, нафта Brent зросла в ціні вище 80 доларів за барель, що є найвищим рівнем за останні чотири місяці. На ринок нафти впливають очікування, що більш масштабні санкції США вплинуть на експорт російської нафти до своїх найбільших покупців. Мовляв, Китай та Індія будуть вимушені шукати нових постачальників сировини. Це може бути Близький Схід і Африка.

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Скільки коштує 1 барель нафти

Ф'ючерси на нафту Brent зросли в ціні на 1,14 долара або на 1,43%. Сорт нафти торгується на рівні 80,90 долара за барель. Водночас піковим рівнем для нафти Brent 81,49 долара за барель, що є найбільшим показником з кінця серпня.

Нафта WTI подорожчала на 1,20 долара або на 1,57%. Контракти на американську нафту коштують 77,77 долара за барель. До цього сировина встигла подорожчати до 78,39 долара за барель. Це був піковий рівень з початку жовтня.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: