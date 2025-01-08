Облігації Nova Pay отримали найвищий кредитний рейтинг

Корпоративним облігаціям компанії Nova Pay підтвердили кредитний рейтинг на рівні uaAA. Це найвищий кредитний рейтинг. Про це пише 24 Канал з посиланням на відповідне рішення рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг".

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У NovaPay додали, що такий рейтинг отримали облігації серій – A, B, C, D, E та F. Це рішення свідчить, що компанія Nova Pay та її облігації мають високий рівень кредитоспроможності порівняно з іншими фінансовими інструментами в Україні. Нагадаємо, що перші три серії (A, B і C) облігацій компанія NovaPay випустила в 2023 році суму 100 мільйонів гривень кожна. У 2024 році компанія випустила ще три серії цінних паперів — D, Е та F.

Що відомо про компанію Nova Pay Це міжнародний фінансовий сервіс, який є частиною групи компаній NOVA (Нова пошта) і вже 12 років надає платіжні сервіси онлайн і офлайн у понад 3 600 відділеннях Нової пошти.

У середу, 8 січня, українська компанія повідомила про випуск нових облігацій. Згідно з офіційною інформацією, NovaPay зареєструвала і розмістила ще три випуски власних облігацій – серії G, H та I – на 290 мільйонів гривень.