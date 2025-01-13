Цены на мировом рынке нефти на мировом рынке нефти

В понедельник, 13 января, цены на нефть растут на рынке. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters. Черное золото дорожает третью торговую сессию подряд.

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В частности, нефть Brent выросла в цене выше 80 долларов за баррель, что является самым высоким уровнем за последние четыре месяца. На рынок нефти влияют ожидания, что более масштабные санкции США повлияют на экспорт российской нефти в своих крупнейших покупателей. Мол, Китай и Индия будут вынуждены искать новых поставщиков сырья. Это может быть Ближний Восток и Африка.

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Сколько стоит 1 баррель нефти

Фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 1,14 доллара или на 1,43%. Сорт нефти торгуется на уровне 80,90 доллара за баррель. В то же время пиковым уровнем для нефти Brent 81,49 доллара за баррель, что является наибольшим показателем с конца августа.

Нефть WTI подорожала на 1,20 доллара или на 1,57%. Контракты на американскую нефть стоят 77,77 доллара за баррель. До этого сырье успело подорожать до 78,39 доллара за баррель. Это был пиковый уровень с начала октября.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: