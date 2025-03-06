Ціна нафти Urals

У четвер, 6 березня, найвідоміша марка російської нафти – Urals – демонструє від'ємну динаміку на ринку. Сорт нафти фактично слідує за динамікою на світовому ринку нафти, пише 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.

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Наразі нафта Urals торгується на рівні 65,49 долара за барель. Загалом з початку року російська нафта подешевшала на понад 4%. Крім того, Росія поступово втрачає головні ринки збуту. Йдеться про Китай та Індію, які шукають нових експортерів нафти.

Зокрема, Індія в лютому імпортувала рекордно низькі обсяги нафти з Росії за понад два роки, але водночас збільшила закупівлі сировини з США до пікового рівня за аналогічний період.

При цьому російська нафта все ще торгується вище цінової стелі, яку встановили країни G7 наприкінці 2022 року. Гранична ціна на нафту з Росії – 60 доларів за барель.