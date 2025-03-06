Цена нефти Urals

В четверг, 6 марта, самая известная марка российской нефти – Urals – демонстрирует отрицательную динамику на рынке. Сорт нефти фактически следует за динамикой на мировом рынке нефти, пишет 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.

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Сейчас нефть Urals торгуется на уровне 65,49 доллара за баррель. Всего с начала года российская нефть подешевела более чем на 4%. Кроме того, Россия постепенно теряет главные рынки сбыта. Речь идет о Китае и Индии, которые ищут новых экспортеров нефти.

В частности, Индия в феврале импортировала рекордно низкие объемы нефти из России за более чем два года, но одновременно увеличила закупки сырья из США до пикового уровня за аналогичный период.

При этом российская нефть все еще торгуется выше ценового потолка, который установили страны G7 в конце 2022 года. Предельная цена на нефть из России – 60 долларов за баррель.