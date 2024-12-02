Які фактори впливають на ціни на нафту

Еталонні бренди нафти завершили торги у понеділок, 2 грудня, із незначними змінами. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Загалом на ціни на нафту впливали сигнали з Китаю. Йдеться про сподівання щодо сильнішого попиту на сировину з боку Китаю, де фіксують зростання виробничої активності. Проте цей фактор суттєво нівелювали побоювання, що Федеральна резервна система США не буде знову знижувати процентні у грудні.

Крім того, ринок стежить за перемир'ям між Ізраїлем та Ліваном, про яке домовилися минулої середи. Проте режим припинення вогню виглядає дуже крихким, оскільки сторони звинувачують одна одну в порушених домовленостей.

Часто саме комерційні банки першими реагують на головні виклики часу. Наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк надав українцям 1,3 мільярда гривень допомоги, впроваджує соціальні ініціативи та працює на відновлення та розвиток економіки країни.

Скільки коштує 1 барель нафти

Нафта Brent впала в ціні на 1 цент до 71,83 долара за барель. Американська сировина WTI подорожчала на 10 центів або на 0,15%. Ф'ючерси на сировину завершили сесію з ціною на рівні 68,10 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: